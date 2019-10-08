Суд отправил пензенского тренера-педофила в колонию на 10 лет

В августе 2017 года тренер отправился в детский лагерь с воспитанниками школы. Ночью он подошел к ребенку и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Аналогичные действия в отношении еще нескольких школьниц он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования и в августе 2018 года в детском лагере», — сообщили в пресс-службе.

Следствие установило, что всего пострадало 10 девочек.

Мужчина не признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима.