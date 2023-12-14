14 декабря 2023, 13:27
Суд отправил на пересмотр дело сопредседателя «Мемориала» Орлова
Мосгорсуд вернул прокурору на пересмотр дело сопредседателя «Мемориала» Орлова
Московский городской суд принял решение отправить уголовное дело в отношении сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, обратно в прокуратуру для устранения нарушений. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Дело ранее рассматривалось Головинским районным судом города Москвы, который вынес решение оштрафовать Орлова на сумму в 150 тысяч рублей.
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Сопредседателя «Мемориала»* за публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.
Судебное постановление о мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Орлова осталось в силе.
Уголовное дело против Орлова возбудили в марте этого года. Вину он не признал.
*Организация признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.
Мосгорсуд
Суд
Москва 2023
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