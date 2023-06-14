Криминал 14 июня 2023, 17:50 Суд отправил москвича в колонию на шесть лет за поджог автобуса Росгвардии Мосгорсуд приговорил москвича Кольцова к шести годам колонии за поджог автобуса Росгвардии Фото: freepik.com

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Мосгорсуд вынес приговор Виталию Кольцову в виде шести лет колонии за поджог автобуса Росгвардии на площади Революции в Москве, сообщил ТАСС.

«Суд признал виновным Кольцова по статье „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“ и приговорил его к шести годам колонии общего режима», — уточнили в суде.

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В суде установили, что 2 мая 2022 года обвиняемый в строгом деловом костюме, белой рубашке и лакированных туфлях с двумя бутылками горючей смеси гулял по центру Москвы. Рядом с памятником Карлу Марксу на площади Революции мужчина заметил два автобуса Росгвардии и метнул в них коктейли Молотова. Пожар быстро потушили, а злоумышленника задержали.

Ему предъявили обвинение в порче имущества и покушении на жизнь правоохранителей. В деле фигурировали 12 потерпевших росгвардейцев, которые были в салоне автобуса в момент поджога. Обвиняемым уверял, что не хотел убивать сотрудников ведомства. Также во время следствия Кольцов возместил ущерб в 61 тысячу рублей.

Ранее жителя Подмосковья задержали за попытку поджога здания управления ФСБ в Видном.