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    08 июля 2020, 12:36

    Суд отправил бывшего лидера ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева в колонию

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Верховный суд Республики Татарстан приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего лидера преступной группировки Ленара Багавиева. Он скрывался от следствия 15 лет, пока сам не сдался правоохранителям, объяснив, что устал бегать.
    Суд отправил бывшего лидера ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева в колонию

    В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда.

    На опубликованных кадрах видно, что осужденный находится в «аквариуме». Он встал так, чтобы операторы не могли снять его лицо.

    Багавиева обвинили в похищении двух человек, незаконном обороте оружия, разбое и вымогательстве.

    По данным следствия, в августе 2003 года лидер группировки с восемью подельниками похитил двух братьев из другой ОПГ — «Пирамидовские». Заложников вывезли в лес, где одного из них сильно избили. Правоохранители считают, что Багавиев еще и забрал у похищенных ценные вещи. После этого с полиэтиленовыми пакетами на головах братьев доставили в один из домов Чистополя, где удерживали еще двое суток.

    В обвинительном заключении говорится, что Багавиев все время хранил целый арсенал оружия: револьвер, пистолеты, винтовку, осколочные гранаты и два бронежилета.

    От эпизода с вымогательством у торговцев фруктами на рынке обвинение отказалось. Как заявил изданию «Реальное время» прокурор Андрей Кропотов, следователям не удалось взять показания у потерпевших и свидетелей, так как они живут в Азербайджане и отказались приехать. Прокурор запросил для Багавиева 10 лет колонии строгого режима.

    Остальные члены ОПГ попали под суд еще в начале нулевых. Багавиев в 2003-м сбежал еще до разгрома своей банды. С 2004 года он находился в международном розыске, пока в 2019 году не пришел к следователям, где написал явку с повинной. По словам адвоката, все это время его подзащитный скрывался в России. Срок давности по преступлениям, в которых его обвинили, не истек.