Суд отправил бывшего лидера ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева в колонию

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего лидера преступной группировки Ленара Багавиева. Он скрывался от следствия 15 лет, пока сам не сдался правоохранителям, объяснив, что устал бегать.

В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда.

На опубликованных кадрах видно, что осужденный находится в «аквариуме». Он встал так, чтобы операторы не могли снять его лицо.

Багавиева обвинили в похищении двух человек, незаконном обороте оружия, разбое и вымогательстве.

По данным следствия, в августе 2003 года лидер группировки с восемью подельниками похитил двух братьев из другой ОПГ — «Пирамидовские». Заложников вывезли в лес, где одного из них сильно избили. Правоохранители считают, что Багавиев еще и забрал у похищенных ценные вещи. После этого с полиэтиленовыми пакетами на головах братьев доставили в один из домов Чистополя, где удерживали еще двое суток.

В обвинительном заключении говорится, что Багавиев все время хранил целый арсенал оружия: револьвер, пистолеты, винтовку, осколочные гранаты и два бронежилета.

От эпизода с вымогательством у торговцев фруктами на рынке обвинение отказалось. Как заявил изданию «Реальное время» прокурор Андрей Кропотов, следователям не удалось взять показания у потерпевших и свидетелей, так как они живут в Азербайджане и отказались приехать. Прокурор запросил для Багавиева 10 лет колонии строгого режима.

Остальные члены ОПГ попали под суд еще в начале нулевых. Багавиев в 2003-м сбежал еще до разгрома своей банды. С 2004 года он находился в международном розыске, пока в 2019 году не пришел к следователям, где написал явку с повинной. По словам адвоката, все это время его подзащитный скрывался в России. Срок давности по преступлениям, в которых его обвинили, не истек.