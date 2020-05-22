    22 мая 2020, 13:30

    Суд отменил продление ареста Арашуковых

    Алена Макаренко

    Арест бывшего сенатора Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца Рауля и еще трех фигурантов уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе не будут продлевать. Об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк, сообщило РИА «Новости».
    Суд отменил продление ареста Арашуковых

    Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции, который отменил постановление нижестоящей инстанции.

    «Постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — сказал Постанюк.

    Ранее суд постановил, что обвиняемые должны находиться в СИЗО до 24 июля. Участники уголовного дела пробудут там под стражей до нового рассмотрения дела Мосгорсудом.

    Предварительное следствие по уголовному делу завершено, теперь фигуранты и адвокаты изучают материалы дела. Сторона защиты намерена поднять вопрос о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

    По версии следствия, глава преступного сообщества Рауль Арашуков заказал убийства зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Их организовал его сын Рауф, участник ОПГ. Свою вину фигуранты дела не признали. Кроме того, в начале апреля бывшему сенатору республики вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

    Сенатора Рауфа Арашукова лишили его статуса вскоре после задержания в зале заседаний Совета Федерации. Рауля Арашукова задержали по этому же делу в Санкт-Петербурге.