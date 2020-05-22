Суд отменил продление ареста Арашуковых

Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции, который отменил постановление нижестоящей инстанции.

«Постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — сказал Постанюк.

Ранее суд постановил, что обвиняемые должны находиться в СИЗО до 24 июля. Участники уголовного дела пробудут там под стражей до нового рассмотрения дела Мосгорсудом.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, теперь фигуранты и адвокаты изучают материалы дела. Сторона защиты намерена поднять вопрос о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

По версии следствия, глава преступного сообщества Рауль Арашуков заказал убийства зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Их организовал его сын Рауф, участник ОПГ. Свою вину фигуранты дела не признали. Кроме того, в начале апреля бывшему сенатору республики вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Сенатора Рауфа Арашукова лишили его статуса вскоре после задержания в зале заседаний Совета Федерации. Рауля Арашукова задержали по этому же делу в Санкт-Петербурге.