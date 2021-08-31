Москвича Сергея Жалобу отправили за решетку на 13 лет по обвинению в изнасиловании двух девочек. Несовершеннолетние признались, что оговорили его, и Мосгорсуд отменил приговор.

«Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон», — рассказал ТАСС один из участников процесса.

В пресс-службе Мосгорсуда эту информацию комментировать не стали и сослались на то, что дело касается интересов несовершеннолетних. Ранее Кузьминский суд признал Жалобу виновным в преступлении по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» и отправил его на 13 лет в колонию строгого режима.

Позже в Сети появилось видео, на котором одна из якобы пострадавших от действий мужчины девочка и ее мать рассказали, что Жалоба не виноват, так как его оговорили.