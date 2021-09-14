Суд отменил оправдательный приговор жителю Бурятии, которого экс-супруга обвинила в растлении дочери

Иркутский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный жителю Бурятии в июне этого года. Жена обвинила мужчину в домогательствах общей дочери.

Адвокат Дениса, которого обвиняют в педофилии, Марина Щедрина рассказала «360», что апелляцию рассматривала судебная коллегия в Иркутском областном суде.

«В суде не оглашали, чем было мотивировано решение. Было оглашено только, в отношении кого было принято решение и какое», — сообщила юрист.

Дело отправили на новое рассмотрение в суд Ангарска, в суд первой инстанции. Адвокат отметила, что было бы хуже, если бы в Иркутском областном суде сразу изменили приговор или меру пресечения.

«Как правило, меру пресечения меняют сразу в зале суда, изменяют сам приговор, меняют наказание. Здесь есть шанс доказать невиновность моего подзащитного», — рассказала Марина Щедрина.

Денис, которого жена обвинила в педофилии, после суда рассказал «360», что отмену прошлого решения он считает несправедливой.

«Решением суда недоволен, буду подавать на супругу за оговор. Они сейчас приняли решение, отменили оправдательный приговор, чтобы меня посадить», — сказал Денис.

Он предположил, что оправдательный приговор мог повлечь за собой расследования по отношению к тем, кто его обвинял, — сотрудникам прокуратуры и следственного комитета.

«Если оправдали, то дальше следует компенсация. Человека полтора года держали в тюрьме», — сказал мужчина.

Он отметил, что отмене оправдательного решения радовалась его бывшая жена. Именно она обвинила его в педофилии, якобы он приставал к их дочери. Но мужчина все отрицает, он считает, что бывшая супруга пошла на такой шаг из-за денег и для того, чтобы лишить его родительских прав.

«Поругались с женой в 2019 году, на этой почве пошла и написала заявление, что я якобы приставал к дочери. Во-первых, это материальной стороны касается. Я квартиру продал в 17 году вместе с ней, все деньги вложил в дом, где у нее был прописан», — сказал он.

Отношения с дочерью мужчина планирует восстановить, но он предполагает, что придется обращаться в суд.