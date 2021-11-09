Суд отменил домашний арест ректора Шанинки и перевел его в СИЗО

Московский суд отменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву в виде домашнего ареста. Его перевели в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — передали в суде 9 ноября.

Сергею Зуеву 19 октября предъявили обвинение по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ему вменяют хищение больше 21 миллиона рублей, он стал фигурантом в резонансном деле Марины Раковой. Эти деньги, согласно постановлению суда, Зуев похитил у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-заместитель министра просвещения. Саму Ракову также арестовали — ее обвинили в незаконном получении 50 миллионов рублей. Деньги пропали в ходе реализации проекта «Учитель года».

Сам ректор Шанинки вину не признал и заявил, что вообще не знаком с Мариной Раковой. Первоначально суд отправил его под домашний арест. Позже его госпитализировали с гипертоническим кризом и провели ему операцию на сердце.