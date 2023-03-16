Криминал 16 марта 2023, 14:46 Суд отложил рассмотрение дела о подделке документов для убийства Дугиной Суд о подделке документов для убийства Дугиной перенесли на 24 марта Пресс-служба Следственного комитета

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Пролетарский суд Тулы отложил на 24 марта первое заседание суда по делу о подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Причиной переноса стал отъезд судьи в командировку, сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления Судебного департамента региона.

Фигурантами дела стали Александр Сучков и Андрей Кузнецов, уточнил ТАСС. В ходе предварительного расследования стало известно, что они входили в ОПГ, занимавшуюся изготовлением и торговлей поддельными документами.

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В начале августа прошлого года несколько участников группировки, личности которых не установлены, вышли на нового клиента. Заказ был на поддельный официальный документ Украины — свидетельство о госрегистрации автомобиля.

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Информацию об этом направили Сучкову для создания графического проекта свидетельства. Он, находясь у себя дома в Арамиле, изготовил необходимое и направил Кузнецову в Тулу. Тот на основе проекта создал поддельное свидетельство.

Фальшивый документ заказчик использовал в период с 17 по 21 августа во время движения по территории России и при выезде из страны.

В пресс-службе отметили, что Сучков и Кузнецов были в курсе, что подделку будут использовать для незаконного пересечения границы. Во время предварительного следствия Кузнецова отправили под стражу. А Сучкова поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Изготовленный поддельный документ, по версии следствие, использовали с целью облегчения совершения убийства журналистки Дарьи Дугиной. Она погибла в возрасте 29 лет 20 августа прошлого года на Можайском шоссе.

В ФСБ установили, что причастной к убийству является гражданка Украины Наталья Вовк. После преступления она вместе с дочерью выехала в Эстонию.

Басманный суд заочно арестовал Вовк. Она обвиняется в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти.