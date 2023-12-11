11 декабря 2023, 18:44
Суд отказался заочно арестовывать основателя сети «Тануки»
Тверской суд Москвы отклонил требование арестовать основателя «Тануки» Орлова
Тверской районный суд Москвы отклонил запрос на заочный арест создателя известной ресторанной сети «Тануки» Александра Орлова. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Орлова обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного Кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск.
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На судебном слушании установили, что претензии по поводу имущественного ущерба, возникшего в результате невыполнения договорных условий, успешно урегулировали в рамках действующих гражданско-правовых механизмов, и Орлов полностью возместил убытки. Поэтому суд решил не удовлетворять требование следствия о заключении Орлова под стражу.
Ранее основателя сетей «Тануки» заметили в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни.
Суд
Москва 2023
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