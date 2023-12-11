Криминал 11 декабря 2023, 18:44 Суд отказался заочно арестовывать основателя сети «Тануки» Тверской суд Москвы отклонил требование арестовать основателя «Тануки» Орлова РИА «Новости»

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Тверской районный суд Москвы отклонил запрос на заочный арест создателя известной ресторанной сети «Тануки» Александра Орлова. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Орлова обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного Кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск.

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На судебном слушании установили, что претензии по поводу имущественного ущерба, возникшего в результате невыполнения договорных условий, успешно урегулировали в рамках действующих гражданско-правовых механизмов, и Орлов полностью возместил убытки. Поэтому суд решил не удовлетворять требование следствия о заключении Орлова под стражу.

Ранее основателя сетей «Тануки» заметили в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни.