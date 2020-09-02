Адвокат заявил, что не согласен с решением суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря и намерен обжаловать его в Мосгорсуде.

«Суд не учел наши доводы и принял решение в пользу ФСБ, которая по-прежнему не представила конкретных обвинений в отношении Сафронова, как и секретных документов о причастности нашего подзащитного к государственной измене», — подчеркнул Павлов.

Он отметил, что Сафронов готов дать показания, но только после того, как ему объяснят текст постановления о предъявлении обвинения и раскроют фабулу дела. По словам адвоката, пока следователь отказывается это делать.

В среду, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста Ивана Сафронова на три месяца и одни сутки. Этот срок истекает 7 декабря. Заседание прошло в закрытом режиме.

Бывшего журналиста, а после советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвинили в государственной измене. Как объяснили адвокаты, следствие считает их подзащитного завербованным чешскими спецслужбами, которым он передавал секретные данные при помощи своего домашнего компьютера. Сам Сафронов обвинения в свой адрес отрицает и считает, что уголовное дело связано с его работой журналистом. До перехода в Роскосмос он работал в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости», где освещал работу оборонно-промышленного комплекса России.