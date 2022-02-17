Суд отказался отправлять Эдварда Била в СИЗО

Пресненский районный суд Москвы отказал уголовно-исполнительной инспекции во взятии блогера Эдварда Била под стражу. В ходатайстве говорилось, что подсудимый вел аккаунт в Instagram, хотя мера пресечения запрещает ему пользоваться интернетом. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Представляющий интересы блогера адвокат Сергей Жорин рассказал «360», что исполнительная служба нашла в Instagram аккаунт с шестью тысячами подписчиков, который якобы ведет Эдвард Бил.

«Конечно, Бил к этому аккаунту не имеет никакого отношения. Он дал свои объяснения, но тем не менее инспекция посчитала, что факт нарушения зафиксирован, и попросила взять его под стражу», — заявил адвокат.

Как сообщили СМИ, ходатайство инспекции поддержал прокурор, который предложил отправить блогера в СИЗО до 17 апреля. Но суд предложение не принял.

«Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения в отношении Эдуарда Била с запрета определенных действий на заключение под стражу», — заявили в пресс-службе.

Эдвард Бил устроил крупную аварию в центре Москвы весной прошлого года. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам запрета определенных действий.

В частности, блогеру запретили покидать по ночам место жительства, пользоваться интернетом, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Кроме того, он три года не может управлять машинами, а также обязался выплатить пострадавшим в аварии 11 миллионов рублей компенсации.

Прокуратура с приговором не согласилась, сочтя его слишком мягким. После обжалования решения новое судебное разбирательство началось в декабре. На время производства суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.