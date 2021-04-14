Суд отказался арестовать устроившего стрельбу на «Меньшевике» Аверьянова

Суд не стал отправлять Илью Аверьянова, который три с половиной года назад устроил стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик», на два месяца в СИЗО. Ему избрали иную меру пресечения.

«Судом установлены следующие ограничения: запрещено покидать жилое помещение с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе Интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и иных служб», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Накануне об аресте Аверьянова попросило следствие.

В декабре 2017 года мужчина устроил стрельбу на своей кондитерской фабрике «Меньшевик» в Марьине и убил сотрудника ЧОП. В феврале 2021 года его оправдали. Теперь против него завели новое уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Адвокат подозреваемого Андрей Бастраков накануне рассказал «360», что это месть его оппонентов. По его словам, спустя три с половиной года судебный пристав Боков заявил, что в тот день Аверьянов его чуть не убил. Юрист отметил, что в день происшествия этого пристава допрашивали. Тогда он заявил, что никто в него не стрелял, а самого Аверьянова он даже не видел.

10 февраля Мосгорсуд признал Аверьянова невиновным в убийстве сотрудника ЧОП на основании вердикта присяжных.