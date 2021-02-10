Суд отказал историку Соколову в возмещении вреда за фильм о выжившей жертве

Осужденный за убийство своей аспирантки историк Олег Соколов через суд пытается восстановить свою честь и достоинство после появления документальных фильмов о нем. Сегодня стало известно, что Петроградский суд отказал в компенсации морального вреда, который ученый требовал с Первого канала и своей бывшей сожительницы Екатерины Пржигодзкой.

Девушка дала интервью телеведущей Ксении Собчак, которое вошло в фильм «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова». В интервью Пржигодзкая рассказала о том, как историк поднимал ее «за уши вместе со стулом», пытался задушить лошадиными поводьями, а также называл ее Изабель де Шестелюкс.

Появление документального фильма в эфире федерального канала возмутило историка. Он потребовал от Первого канала выпустить опровержение и взыскать с каждого из ответчиков по одной тысяче рублей. Суд в удовлетворении иска отказал.

Это не первая попытка Соколова добиться опровержения заявлений Пржигодзкой. Он уже подавал иск к ней и авторам фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Но тот иск даже не дошел до рассмотрения. Суд его отклонил после подачи.

Историк Олег Соколов осужден на 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Он расправился с девушкой, выстрелив ей в лицо и задушив в своей квартире. Для того чтобы избавиться от тела, он расчленил его и по частям выбрасывал в реку. Несогласные со строгим приговором адвокаты Соколова подали апелляцию.