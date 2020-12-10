Суд оставил в силе приговор мужчине, который изнасиловал и убил девочку

В июне 2018 года 27-летний местный житель ремонтировал квартиру по заказу. В гости пришла 15-летняя родственница клиентки. Мужчина начал к ней приставать. Установлено, что он изнасиловал и забил молотком подростка. Пострадавшая скончалась от полученных травм. В процессе расследования дела выяснилось, что задержанный болен ВИЧ.

3 июля текущего года Челябинский областной суд приговорил обвиняемого к 19 годам колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор. Он заявил, что дал признательные показания под давлением следователей и просил его оправдать. В результате приговор остался неизменным.