Суд оставил в силе приговор мужчине, который изнасиловал и убил девочку
Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор мужчине, который был признан виновным в изнасиловании и убийстве девочки в Магнитогорске, пишет «Царьград».
В июне 2018 года 27-летний местный житель ремонтировал квартиру по заказу. В гости пришла 15-летняя родственница клиентки. Мужчина начал к ней приставать. Установлено, что он изнасиловал и забил молотком подростка. Пострадавшая скончалась от полученных травм. В процессе расследования дела выяснилось, что задержанный болен ВИЧ.
3 июля текущего года Челябинский областной суд приговорил обвиняемого к 19 годам колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор. Он заявил, что дал признательные показания под давлением следователей и просил его оправдать. В результате приговор остался неизменным.