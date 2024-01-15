Криминал 15 января 2024, 19:14 Суд оставил в силе отказ в заочном аресте основателя «Тануки» Мосгорсуд признал законным отказ в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова РИА «Новости»

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Мосгорсуд признал законным отказ в заочном аресте основателя «Тануки» Александра Орлова, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении доверием. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд повторно отклонил ходатайство прокуратуры о заочном заключении предпринимателя под стражу. Таким образом, решение вступило в законную силу.

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В декабре Тверской районный суд потребовал заочно арестовать бизнесмена. Его обвинили по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.

На судебном слушании выяснилось, что причиненный действиями Орлова ущерб, сумма которого составила 20 миллионов рублей, уже погашен. При этом предприниматель рассказал, что узнал об уголовном деле из СМИ.

Орлова обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного Кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года.