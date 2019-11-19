Суд оставил Уилана под арестом

Сам Уилан принял участие в судебном заседании, на котором рассматривалась апелляция на его арест, по видеосвязи. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Заявления для прессы гражданин нескольких государств так и не сделал, поскольку звук на видео был отключен.

Заседание, уточнило РИА «Новости», проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года и обвинили в шпионаже в пользу спецслужб США. Если его вину докажут, то Уилан может сесть в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.

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Уилан не считает себя виновным, а свое преследование охарактеризовал как «абсурдное политическое похищение».

Следственные действия по делу американца завершены. Теперь ему предстоит ознакомиться с материалами расследования вместе с адвокатами, чем Уилан и занят.

Срок ареста до конца года ему ранее продлил Лефортовский суд Москвы. Защита оспорила это решение и подала апелляцию.