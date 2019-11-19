  • Суд оставил Уилана под арестом

    19 ноября 2019, 11:43

    Александра Ломейко

    Американец Пол Уилан, которого задержали в России за шпионаж, останется в СИЗО. Мосгорсуд признал законным продление ему ареста до 29 декабря, сообщил «Интерфакс».

    Сам Уилан принял участие в судебном заседании, на котором рассматривалась апелляция на его арест, по видеосвязи. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Заявления для прессы гражданин нескольких государств так и не сделал, поскольку звук на видео был отключен.

    Заседание, уточнило РИА «Новости», проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

    Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года и обвинили в шпионаже в пользу спецслужб США. Если его вину докажут, то Уилан может сесть в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.

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    Уилан не считает себя виновным, а свое преследование охарактеризовал как «абсурдное политическое похищение».

    Следственные действия по делу американца завершены. Теперь ему предстоит ознакомиться с материалами расследования вместе с адвокатами, чем Уилан и занят.

    Срок ареста до конца года ему ранее продлил Лефортовский суд Москвы. Защита оспорила это решение и подала апелляцию.