Суд оставил под арестом Марину Кохал, обвиняемую в убийстве Энди Картрайта

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) его супруга Марина Кохал останется под стражей до 30 июня 2021 года. Решение о продлении ареста принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы на своем Telegram-канале.

Адвокаты просили отправить свою подзащитную под домашний арест или избрать для нее другую меру пресечения.

О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно в июле 2020 года. В квартире, где исполнитель проживал вместе с женой, нашли останки его расчлененного тела. Марина Кохал заявила, что причиной смерти мужа стала передозировка наркотиков. Чтобы не очернять его память, она хотела скрыть информацию о его кончине. Для этого она разделала труп и хотела вынести останки. После этого она планировала объявить мужа пропавшим без вести.

Следователи вдове не поверили и предъявили ей обвинение в убийстве. По предварительной версии, причиной стали неприязненные отношения. Марину Кохал задержали 31 июля 2020 года.

Точную причину смерти и способ убийства установить не удалось. Уже провели несколько судебно-медицинских экспертиз, но единственное, что удалось выяснить, — это критически низкий уровень глюкозы в организме исполнителя.

По словам экспертов, получить точные результаты оказалось сложно из-за отсутствия нескольких важных органов, включая печень и поджелудочную железу.

Психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла Марина Кохал, признала ее вменяемой, но с небольшими отклонениями.