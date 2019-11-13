Суд оставил под арестом акции Совхоза имени Ленина
«Оставили без изменений арест, все там в силе осталось. Отказали им в жалобе», — сказал адвокат.
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Мальбин пояснил, что изначально в исковом требовании акционеры просили наложить запрет на акции по фиктивным договорам, которые Грудинин перевел на детей и ряд бесконтрольных лиц, что было установлено решением суда.
«По сути, это его имущество, он просто его скрывает», — добавил адвокат, отметив, что суд наложил арест на эти акции. Сегодня Грудинин в суде пытался обжаловать этот арест.
Мальбин также рассказал, что решение суда еще не вступило в силу, и пока не ясно, что будет с этими акциями дальше.
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«Еще решение не вступило в силу, посмотрим, что дальше будет», — заключил адвокат.
Ранее Мальбин сообщил «360», что арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров предприятия к Грудинину — бывшего кандидата в президенты России обязали выплатить 1,066 миллиарда рублей, а также судебные издержки.
По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию, когда в 2008 году продал принадлежащую совхозу землю по заниженной цене компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.