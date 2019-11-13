Суд оставил под арестом акции Совхоза имени Ленина

В среду, 13 ноября, Павел Грудинин пытался обжаловать ранее вынесенное судом решение о наложении ареста на акции по заявлению акционеров Совхоза имени Ленина, однако 10 арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Об этом «360» сообщил адвокат акционеров Совхоза имени Ленина Дмитрий Мальбин.

«Оставили без изменений арест, все там в силе осталось. Отказали им в жалобе», — сказал адвокат.

«Он ничего не будет выполнять»: истец по делу Грудинина признался в усталости от судебной тяжбы Подробнее

Мальбин пояснил, что изначально в исковом требовании акционеры просили наложить запрет на акции по фиктивным договорам, которые Грудинин перевел на детей и ряд бесконтрольных лиц, что было установлено решением суда.

«По сути, это его имущество, он просто его скрывает», — добавил адвокат, отметив, что суд наложил арест на эти акции. Сегодня Грудинин в суде пытался обжаловать этот арест.

Мальбин также рассказал, что решение суда еще не вступило в силу, и пока не ясно, что будет с этими акциями дальше.

Акционеры Совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублей Подробнее

«Еще решение не вступило в силу, посмотрим, что дальше будет», — заключил адвокат.

Ранее Мальбин сообщил «360», что арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров предприятия к Грудинину — бывшего кандидата в президенты России обязали выплатить 1,066 миллиарда рублей, а также судебные издержки.

По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию, когда в 2008 году продал принадлежащую совхозу землю по заниженной цене компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.