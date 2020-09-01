Суд оставил красноярскую школьницу в психдиспансере. Все началось с ее подписки на сомнительный паблик

Октябрьский районный суд Красноярска решил оставить 14-летнюю девушку в спецдиспансере после того, как правоохранители обнаружили ее подписку на паблик про расстрел в американской школе «Колумбайн». Об этом «360» сообщил адвокат подростка Владимир Васин. Он отметил, что защита готовится к обжалованию.

«Суд оставил ее там, сказал недобровольно госпитализировать. Срок не указал», — сообщил Васин.

Он отметил, что решение принято на основании засекреченных данных.

[Решение принято] на основании выводов экспертов, которые комиссионно пришли к выводу, что ребенок опасен для себя и для окружающих. При этом не подтвердив это ничем — ни клиническими исследованиями, ни какими-то серьезными диагнозами. Диагноз, который ей выставили, не подпадает под помещение в стационар. На этом будем строить защиту и обжалование Владимир Васин.

Адвокат добавил, что защита показала в суде заключение своего специалиста. Он «в семи доводах своей рецензией разбил всю экспертизу, на основании которой поместили девочку». Материалы защиты суд обещал приобщить к материалам дела. Однако в этот раз решение все равно было принято не в пользу девочки.

Васин напомнил, что мама школьницы изначально сама дала согласие на помещение дочери в психиатрическую клинику. Туда ее забрали для проведения экспертизы и обещали вернуть через три дня. Позже женщина отозвала свое разрешение. Без ее согласия несовершеннолетний ребенок на может находиться в этом месте, отметил защитник.

«Мы считаем те сутки, что заявление было отозвано, и до того времени, когда появился иск, эти сутки были незаконны», — уточнил он.

Об этом адвокаты тоже скажут в своей жалобе.

О ситуации знает детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова.

«Решение суда оспорить можно в установленном законом порядке. Я просила бы в эмоциональную сторону нас не втягивать. Моя задача — соблюдение прав ребенка. Мы следим, мы эту ситуацию проживаем. Я в курсе всех абсолютно шагов и с точки зрения соблюдения прав», — сказала она.

Школьницу 24 августа задержали в Красноярске за то, что она была подписана на группу во «ВКонтакте», посвященную массовому расстрелу в американской школе.