Криминал 19 июля 2023, 12:39 Суд оставил без изменения меру пресечения Блиновской Московский суд оставил без изменений домашний арест блогера Елены Блиновской РИА «Новости»

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Московский городской суд оставил без изменений постановление Пресненского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения постановление о мере пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской», — сказала судья.

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Ранее Пресненский суд продлил домашний арест обвиняемой до 26 июля.

Блиновскую задержали в конце апреля, когда она пыталась выехать на автомобиле в Белоруссию. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также незаконной легализации более чем 43 миллионов рублей.

Суд арестовал на счетах Блиновской порядка 100 миллионов рублей и свыше 20 объектов недвижимости в трех регионах страны.