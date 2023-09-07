Криминал 07 сентября 2023, 12:20 Суд оставил без изменений приговор жителю Магнитогорска, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

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В Магнитогорске суд оставил без изменений избранную меру пресечения мужчине, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. До 7 октября он будет находиться под стражей, написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, мужчина мог применить насильственный действия в отношении девочки-подростка, когда они вместе искали закладку с наркотиками.