Криминал 06 февраля 2024, 17:24 Суд в Москве оштрафовал бывшего сотрудника МЧС по делу о крупной взятке Суд назначил штраф в 4,5 млн рублей экс-замначальнику ГУ МЧС по Москве Самарину РИА «Новости»

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Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.

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По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.

Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.