Эксклюзив 07 июля 2023, 14:50 Суд оштрафовал школу в Химках за февральскую поножовщину учениц Адвокат Дергунова: школа заплатит по 7936,50 рубля за каждый из 126 ножевых ударов ученице РИА «Новости»

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Химкинский районный суд оштрафовал местный лицей после того, как его ученица напала с ножом на одноклассницу. Подробности в беседе с «360» рассказала адвокат пострадавшей семьи Виктория Дерунова.

Она подчеркнула, что суд удовлетворил требования о компенсации вреда здоровью пострадавшей девочке на сумму около 5,5 миллиона рублей и взыска один миллион в пользу раненой школьницы.

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«Получается у нас 126 ударов — это 7936 рублей 50 копеек за удар», — заявила Дерунова.

Адвокат добавила, что родители пострадавшей девочки также получили по 500 тысяч рублей каждый. Требования о компенсации морального вреда суд оставил без удовлетворения.

«Все взыскали с лицея, то есть с местного бюджета. Но семья нападавшей, которая давала интервью за деньги, нам известно как минимум еще об одном случае, когда им заплатили 300 тысяч рублей, еще на этом и заработала. У меня нет слов. Я считаю, что это ящик Пандоры для Российской Федерации» — подчеркнула адвокат.

Дерунова добавила, что после того, как решение опубликуют, семья пострадавшей намерена подать апелляцию. Она добавила, что на фоне стресса из-за разбирательств у матери пострадавшей девочки развилось иммунное заболевание. Сейчас она проходит лечение в больнице.