Суд определил адвокату Ивану Павлову запрет определенных действий

Обвиняемому в разглашении данных следствия адвокату Ивану Павлову суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно принятому решению, юрист не может пользоваться интернетом и общаться со свидетелями, которые проходят по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Иван Павлов может пользоваться только телефоном для вызова врача, полиции или аварийных и спасательных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также он может общаться со следователями.

Запрет на общение не распространяется на близких родственников Павлова.

Адвоката и руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова задержали в пятницу, 30 апреля, в московской гостинице. Ранее он представлял интересы советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Сам юрист считает, что его дело связано с этим процессом. Павлов пояснил, что передал информацию журналистам о постановлении с обвинением Сафронова, а также разгласил информацию об анонимном свидетеле. Своей вины адвокат не признал.