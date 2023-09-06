06 сентября 2023, 02:26
Суд обвинил в укрывательстве хозяина квартиры, где пряталась Трепова после теракта
Суд Петербурга: прятавшего Трепову владельца квартиры обвинили в укрывательстве
Владельцу квартиры, в которой пряталась Дарья Трепова* после совершения теракта в Санкт-Петербурге, переквалифицировали обвинение. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга изменил Дмитрию Касинцеву статью — ранее его обвиняли в несообщении о преступлении, сейчас вменяют укрывательство преступления. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Также суд продлил Касинцеву домашний арест до 11 октября 2023 года.
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По версии следствия, Дарья Трепова* после теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, скрывалась в квартире Касинцева. Мужчина осознавал причастность квартирантки к тяжкому преступлению, но разрешил остаться в квартире. Владелец жилья дважды сообщал полиции ложные сведения о местонахождении Треповой*. Сначала Касинцев проходил по делу как свидетель, он утверждал, что не знал о готовящемся теракте.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.
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