Криминал 05 августа 2023, 21:01 Суд обвинил москвича, бросившего страйкбольную гранату в салон машины, в хулиганстве Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего страйкбольную гранату в салон иномарки РИА «Новости»

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Московский суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в опасном инциденте на дороге, в хулиганстве. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Обвиняемый, как утверждает следствие, в ночь на 4 августа начал угрожать водителю иномарки предметом, похожим на пистолет. Автомобилист предпочел покинуть машину и вызвать полицию. Подозреваемый же попытался завести автомобиль, но не преуспел и бросил в салон машины страйкбольную гранату и попытался скрыться. Однако был быстро схвачен правоохранителями.

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Теперь мужчина взят под стражу за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры.

Ранее на Моховой улице в Москве произошел дорожный конфликт с перестрелкой. Начавший стрельбу из травматического пистолета был задержан полицией.