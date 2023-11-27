Криминал 27 ноября 2023, 20:55 Суд Новосибирска вынес приговор директору завода, который украл электричество более чем на 4 млн рублей Обвиняемого в краже электричества директора завода в Новосибирске оштрафовали

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В Новосибирске суд вынес приговор директору предприятия, расположенного в Ленинском районе города, который украл электричества на сумму более четырех миллионов рублей. О случившемся сообщил «Царьград».

В местной прокуратуре сообщили, что обвиняемый добывал криптовалюту с 2020 по 2023 годы, предварительно установив оборудование для майнинга. На свои цели он незаконно потратил более 843 тысяч киловатт-часов. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

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Мужчине назначили наказание в виде штрафа, приняв во внимание факт отсутствия судимостей.