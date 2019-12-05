Суд не стал восстанавливать на службе оперативника по делу Голунова
«Суд отказал в удовлетворении заявленных требований», — сказали РИА «Новости» в Мосгорсуде.
Голунов ранее говорил, что Уметбаев после задержания «дважды ударил его кулаком в висок».
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Кроме Уметбаева, восстановления на службе добивались бывшие глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, а также оперативник УВД ЗАО Роман Феофанов. Их требования суд тоже отклонил.
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с порошкообразным веществом. В столичном управлении МВД сообщили, что в квартире задержанного «также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы».
Журналист объявил, что наркотики ему подбросили. Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова.
После этого президент России уволил генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и генерал-майора полиции Андрея Пучкова. Также были уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО, причастные к задержанию журналиста.