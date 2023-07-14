Криминал 14 июля 2023, 20:43 Суд не стал отправлять под домашний арест Артема Чекалина Пресненский суд не стал менять меру пресечения Артему Чекалину на домашний арест РИА «Новости»

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Пресненский районный суд Москвы отказал следователям в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину. СК просил отправить мужчину под домашний арест.

Нынешняя мера пресечения предполагает запрет определенных действий. Однако, как сообщили в СК, Чекалин, как и его жена, регулярно нарушали ее — они общались со свидетелями по уголовным делам, а также пользовались Интернетом. В связи с этим следователи и подали ходатайство с просьбой отправить обоих под домашний арест.

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В отношении Артема Чекалина суд уже отклонил эту просьбу, а судьбу его супруги Валерии решат 21 июля.

Блогера Лерчек и ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Возбуждено два уголовных дела. Ранее стало известно, что Артема начали проверять на причастность к совершению преступления по статье о мошенничестве.