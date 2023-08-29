Суд не отпустил Стрелкова из СИЗО Лефортово | 360°

Криминал 29 августа 2023, 15:38 Суд не отпустил Стрелкова из СИЗО Лефортово Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова и оставил его под стражей РИА «Новости»

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Арест обвиняемого в призывах к осуществлению экстремистской деятельности Игоря Всеволодовича Гиркина, также известного как Игорь Стрелков, признали законным. Такое решение принял Московский городской суд.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставили в силе. Апелляции адвокатов Гиркина оставили без удовлетворения. Срок ареста обвиняемого истечет 18 сентября.

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова задержали 21 июля в Москве по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мещанский районный суд столицы по ходатайству следователя отправил общественного деятеля под стражу до 18 сентября.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Стрелкова отправили в следственный изолятор Лефортово. Обязательный карантин обвиняемый проходил в двухкомнатной камере с телевизором, холодильником и личными вещами.

Жена арестованного Мирослава Регинская заявила, что в заключении у Стрелкова начались проблемы со здоровьем. Она сослалась на слова адвокатов, которые сообщили, что у арестованного начала отниматься рука, затруднилось дыхание и обострились хронические заболевания. Добиться медицинского осмотра защитникам пока не удалось.

Подробностей обвинения и уголовного дела в отношении Игоря Стрелкова не будет. Как сообщил представляющий интересы обвиняемого адвокат Александр Молохов, следователи представили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.