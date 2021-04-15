Суд не ограничил Мохова в общении со СМИ

Виктор Мохов сможет и дальше общаться со СМИ и в интернете. Суд не стал вводить для скопинского маньяка новых ограничений. Об этом сообщил ТАСС.

Сам Мохов в суд, как и 6 апреля, не явился. Полиция просила ввести для него ограничения на походы в бары и кафе, а также на общение в интернете.

Виктор Мохов осенью 2000 года похитил девушек 14 и 17 лет по дороге в Скопин. Он предложил подвезти их на машине, но в итоге бросил в бункер. Там Екатерина Мартынова и Елена Самохина провели больше трех лет. Мужчина насиловал пленниц. Самохина родила ему двоих детей.

Девушек вызволили только весной 2004 года. Мохова осудили на 17 лет. Он вышел на свободу в марте 2021 года. Почти сразу он дал интервью Ксении Собчак.

После этого скопинского маньяка оштрафовали за несоблюдение административного надзора на 1200 рублей. Ему в течение шести лет после освобождения запрещено покидать без разрешения Скопинский район, выходить из дома после 22:00 и посещать массовые мероприятия.

Мартынова после выхода насильника на свободу заявила, что опасается за свою безопасность и за безопасность своей семьи. Ей предоставлена госзащита.