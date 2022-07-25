Суд назвал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков на Кубани

Суд Краснодарского края удовлетворил просьбу местной прокуратуры о признании геноцидов действий фашистов в 1942–1943 годах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Просьбу направили по просьбе Генпрокурора России Игоря Краснова.

«Решением Краснодарского краевого суда удовлетворено заявление прокурора края о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом населения и народов Советского Союза, установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны», — сообщили представители ведомства.

Они напомнили, что территория Кубани была оккупирована фашистами с июля 1942 года по август 1943 года. Также в прокуратуре подчеркнули, что в этот период немецкие оккупационные власти извели пытками и убийствами свыше 48 тысяч мирных граждан, в том числе более девяти тысяч детей, и столько же — советских военнопленных.

Также представители прокуратуры Краснодарского края напомнили, что во время изучения архивных документов было установлено, что фашисты в том числе истребляли больных и инвалидов. Для этого они использовали «машины-душегубки».