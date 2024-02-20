Криминал 20 февраля 2024, 12:23 Суд назвал дату оглашения приговора обвиняемому в сожжении Корана Журавелю Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля РИА «Новости»

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Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Висаитовского районного суда Грозного.

«Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля», — заявил судья.

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Гособвинение запросило для Журавеля три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В октябре 2023 года обвиняемый частично признал свою вину и извинился за сожжение Корана. Он заявил, что не собирался грубо нарушать общественный порядок. Журавель назвал ужасными свои действия по отношению к священной книге.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае прошлого года в Волгограде. В СК заявили, что Журавель совершил поступок за деньги, полученные от украинской стороны. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а молодого человека доставили в Чечню. Видео встречи с Журавелем показал глава республики Рамзан Кадыров.