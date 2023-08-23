Криминал 23 августа 2023, 18:52 Суд назначил жителю Пензенской области обязательные работы за избиение девушки

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В Пензенской области суд признал жителя села Малая Сердоба виновным в жестоком избиении девушки и назначил ему обязательные работы на 400 часов. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».

По данным следствия, весной этого года 40-летний мужчина на почве ревности стал избивать свою подругу. Обвиняемый схватил ее за волосы и ударил головой о батарею. Потерпевшая попыталась убежать, но мужчина ее догнал и снова начал избивать.

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Отмечается, что в ходе судебного заседания местный житель признал вину и раскаялся в содеянном.