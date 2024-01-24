Криминал 24 января 2024, 18:05 Суд назначил жителю ХМАО исправительные работы за убийство родного брата

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Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к одному году исправительных работ местного жителя, который убил родного брата. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, между родственниками произошла ссора, один из братьев стал избивать второго подлокотником от дивана. Тот, обороняясь, схватил нож и ударил им нападавшего. От полученных ранений мужчина скончался.

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Отмечается, что осужденный явился с повинной и сотрудничал со следствием, что стало смягчающим обстоятельством.