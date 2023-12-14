Криминал 14 декабря 2023, 15:42 Суд назначил врачу штраф в 250 тысяч рублей за взятку в Челябинской области

Читать 360tv в

В Челябинской области суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей заведующему наркологическим отделением райбольницы за получение взятки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, в июне этого года врач через посредников получил 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра о том, что взяткодатель не состоит на диспансерном учете.

Реклама

Отмечается, что врач выполнил все требования и передал необходимые документы.