Суд назначил рассмотрение дела о пропаганде ЛГБТ в TikTok на октябрь

Роскомнадзор потребовал наказать TikTok за пропаганду ЛГБТ, радикального феминизма и нетрадиционных отношений. Суд в Москве назначил заседание на 4 октября, сообщил ТАСС.

Материалы по делу против владельца сервиса коротких видео, компании TikTok Pte Ltd, принял мировой судебный участок № 422 Москвы.

«Поводом послужил протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях», — рассказали в суде.

Максимальное наказание по части второй статьи 13.41 «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ» составляет четыре миллиона рублей штрафа.

Надзорное ведомство ранее уже обязало поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российских законов за то, что они не удалили запрещенную в России информацию. Психолог Александра Болдина объяснила, чем вреден TikTok: тиктокеры сильнее остальных подвержены эмоциональному выгоранию, зависимы от внимания и постоянно соревнуются.