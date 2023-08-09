Криминал 09 августа 2023, 16:53 Суд назначил по 8 лет колонии двум жителям Новосибирской области за попытку распространения наркотиков

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В Новосибирской области суд приговорил двух мужчин к восьми годам лишения свободы за попытку распространения запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, весной прошлого года подсудимые приехали к оборудованному тайнику в селе Сенчанка, откуда вытащили пять килограммов наркотиков для последующего распространения.

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Отмечается, что мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.