Суд назначил дату рассмотрения дела о смертельной аварии с участием Ефремова

Предварительное слушание по делу Михаила Ефремова назначено на 29 июля. Оно пройдет в закрытом режиме в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной судебной инстанции.

Сегодня стало известно, что дело будет рассматривать судья Елена Абрамова, она же приговорила к тюремному заключению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку в пьяном состоянии.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день.

Прокуратура предъявила Ефремову обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть водителя и совершенном в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.