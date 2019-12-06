Суд наложил арест на счета и недвижимость бывшего замглавы ПФР Иванова

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость и денежные счета экс-замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки.

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, хранящиеся на счетах, и на недвижимое имущество», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

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ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, о каком имуществе идет речь. По данным агентства, арестованы три квартиры Иванова в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Московской области, а также банковские счета экс-замглавы ПФР и его близких родственников. Уточняется, что рыночная стоимость арестованного имущества — около 70 миллионов рублей.

Следствие считает, что Иванов за 2017–2019 годы получил от неизвестных лиц, которые действовали в интересах «Техносерва», не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. При этом его посредником в этом деле был директор департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин.

По данным следователей, «неустановленные лица» каждый месяц переводили ему на счет 200 тысяч рублей. Эти деньги якобы полагались Иванову.

Ранее Иванов признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Ему могут грозить до 15 лет тюрьмы и штраф.