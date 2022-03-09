Суд наложил арест на имущество экс-мэра Владивостока

Суд арестовал имущество стоимостью свыше девяти миллионов рублей, принадлежащее бывшему мэра Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Экс-градоначальника ранее обвинили в получении взяток.

«По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более девяти миллионов рублей», — сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Фрунзенский районный суд арестовал Гуменюка в октябре 2021 года. Его предъявили обвинении в получении взяток на 19,5 миллиона рублей. По версии следствия, день он получил от руководитель МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг. Бывший мэр вину отрицает.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, арест продлевался. Дума Владивостока досрочно прекратила полномочия Гуменюка 27 мая 2021 года. Чиновник сам подал заявление об отставке. В кресле мэра его сменил Константин Шестаков.