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    09 марта 2022, 08:01

    Суд наложил арест на имущество экс-мэра Владивостока

    СК сообщил об аресте имущества бывшего мэра Владивостока Гуменюка

    Наза Салех Захи

    Суд арестовал имущество стоимостью свыше девяти миллионов рублей, принадлежащее бывшему мэра Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Экс-градоначальника ранее обвинили в получении взяток.

    Суд наложил арест на имущество экс-мэра Владивостока

    «По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более девяти миллионов рублей», — сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

    Фрунзенский районный суд арестовал Гуменюка в октябре 2021 года. Его предъявили обвинении в получении взяток на 19,5 миллиона рублей. По версии следствия, день он получил от руководитель МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг. Бывший мэр вину отрицает.

    Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, арест продлевался. Дума Владивостока досрочно прекратила полномочия Гуменюка 27 мая 2021 года. Чиновник сам подал заявление об отставке. В кресле мэра его сменил Константин Шестаков.