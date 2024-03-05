Криминал 05 марта 2024, 20:06 Суд наказал жителя Зеленограда за конфликт с полицейским Суд избрал меру пресечения жителю Зеленограда после конфликта с правоохранителем

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Суд избрал меру пресечения в отношении 38-летнего жителя Зеленограда, пытавшегося скрыться от полицейских из-за нежелания проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ему запретили «определенные действия», сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Вину он признал.

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Накануне, 4 марта, мужчина за рулем Lada, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, применив в отношении них силу.

«Привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа», — передали в пресс-службе.

Ранее суд постановил арестовать мужчину и женщину, обвиняемых в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Соучастники заманили москвичку в частный дом во Внукове, связали ее и вынудили рассказать о своих денежных средствах. Затем они ограбили квартиру жертвы и попытались скрыться в Ростовской области.