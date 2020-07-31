Суд наказал охранника пермской школы, где случилась поножовщина

По данным сайта Ura.ru, в результате нападения пострадали 10 человек. По данным следствия, женщина пропустила молодых людей в школу, не спросив у них пропуск. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил два года лишения свободы условно.