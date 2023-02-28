Криминал 28 февраля 2023, 18:04 Суд над участниками ОПГ, распространявшими наркотики, состоится в Самаре

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В Самаре состоится суд над участниками ОПГ, которые занимались продажей наркотических веществ. Об этом сообщило ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на данные областного Главка.

Организацию создали трое человек в 2021 году. В дальнейшем с ними начали сотрудничать 14 жителей Москвы и Самары. Среди них было четыре женщины 25-47 лет и 10 мужчин 22-29 лет. Злоумышленники смогли организовать сеть по приобретению, хранению, перевозке и сбыту наркотиков.

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Всего они совершили 62 аналогичных преступления. В ходе обысков у злоумышленников нашли более 15,7 килограмма героина, написал «Царьград».

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