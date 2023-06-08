08 июня 2023, 18:49
Суд над предполагаемым убийцей многодетной матери начался в Екатеринбурге
В Екатеринбурге будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве жены и матери пяти детей. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В декабре прошлого года мужчина ехал с женой в машине. Во время движения они начали ссориться. Екатеринбуржец остановил авто, пара вышла из него и продолжила конфликт на обочине.
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Мужчина сначала повалил жену на землю, а потом задушил. Следствие нашло порядка 30 свидетелей происшествия. Теперь обвиняемого будут судить, ему грози до 20 лет тюрьмы.
Суд
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