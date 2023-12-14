Криминал 14 декабря 2023, 17:22 Суд над обвиняемыми в убийстве супругами начался в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге начали судить супружескую пару, которую обвиняют в убийстве двух спящих мужчин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.

Летом 2021 года они пришли к квартире брата супруга и подожгли входную дверь, предварительно облив ее горючим. Внутри в тот момент спали двое мужчин, оба они погибли от отравления угарным газом.

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Пару обвиняют по двум статьям «Убийство двух лиц с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества».

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