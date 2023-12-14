14 декабря 2023, 17:22
Суд над обвиняемыми в убийстве супругами начался в Екатеринбурге
В Екатеринбурге начали судить супружескую пару, которую обвиняют в убийстве двух спящих мужчин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.
Летом 2021 года они пришли к квартире брата супруга и подожгли входную дверь, предварительно облив ее горючим. Внутри в тот момент спали двое мужчин, оба они погибли от отравления угарным газом.
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Пару обвиняют по двум статьям «Убийство двух лиц с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества».
Суд
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