Суд над обвиняемым в убийстве двух человек начался в Екатеринбурге | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 13:56 Суд над обвиняемым в убийстве двух человек начался в Екатеринбурге

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Суд начал рассматривать уголовное дело жителя Свердловской области. Его обвиняют в убийстве двух собутыльников, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. У него возник конфликт с оппонентами, после чего он избил обоих бейсбольной битой. Пострадавшие скончались. Правоохранители обнаружили злоумышленника на месте преступления.

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