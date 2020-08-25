Суд над Марией Хачатурян начался в Москве. Прямая трансляция
Ранее адвокат Георгий Чугуашвили сообщил «360», что сестры убитого Михаила Хачатуряна не появятся на очередном слушании по делу. Одна из них, Наира, заразилась коронавирусом — ее госпитализировали. Заболели ли COVD-19 две другие женщины, пока не известно, однако они находятся дома и не придут в суд.
Дело Марии Хачатурян рассматривают отдельно от остальных сестер. На момент совершения убийства девушка была несовершеннолетней, кроме того, экспертиза показала, что она находилась в невменяемом состоянии. Следователи считают, что Марию необходимо направить на принудительное лечение.
Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, в котором они признались в конце июля 2018 года. Тело Михаила Хачатуряна обнаружили на лестничной площадке возле квартиры, в которой он проживал вместе с дочерьми.
Адвокаты девушек утверждают, что их подзащитные действовали в рамках самообороны. Защитники настаивают, что Михаил жестоко обращался дочерьми, применяя к ним физическое насилие. Родственники убитого, в свою очередь, утверждают, что девушки хладнокровно расправились с отцом, и не верят рассказам об их постоянных избиениях и изнасилованиях.
Заседание по делу Ангелины и Крестины Хачатурян пройдет с участием суда присяжных. Отбирать их начнут 31 августа.