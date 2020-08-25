Суд над Марией Хачатурян начался в Москве. Прямая трансляция

25 августа началось очередное слушание по делу об убийстве Михаила Хачатуряна тремя его дочерьми. Процесс снова посвящен младшей сестре — Марии. Однако в этот раз на него не придут потерпевшие.

Ранее адвокат Георгий Чугуашвили сообщил «360», что сестры убитого Михаила Хачатуряна не появятся на очередном слушании по делу. Одна из них, Наира, заразилась коронавирусом — ее госпитализировали. Заболели ли COVD-19 две другие женщины, пока не известно, однако они находятся дома и не придут в суд.

Дело Марии Хачатурян рассматривают отдельно от остальных сестер. На момент совершения убийства девушка была несовершеннолетней, кроме того, экспертиза показала, что она находилась в невменяемом состоянии. Следователи считают, что Марию необходимо направить на принудительное лечение.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, в котором они признались в конце июля 2018 года. Тело Михаила Хачатуряна обнаружили на лестничной площадке возле квартиры, в которой он проживал вместе с дочерьми.

Адвокаты девушек утверждают, что их подзащитные действовали в рамках самообороны. Защитники настаивают, что Михаил жестоко обращался дочерьми, применяя к ним физическое насилие. Родственники убитого, в свою очередь, утверждают, что девушки хладнокровно расправились с отцом, и не верят рассказам об их постоянных избиениях и изнасилованиях.

Заседание по делу Ангелины и Крестины Хачатурян пройдет с участием суда присяжных. Отбирать их начнут 31 августа.