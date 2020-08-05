Суд начнет рассмотрение дела Михаила Ефремова. Онлайн-трансляция

В среду пройдет первое заседание Пресненского суда, на котором дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова рассмотрят по существу. «360» ведет онлайн-трансляцию от суда.

Согласно решению суда, заседания будут проходить ежедневно.

5 августа прокурор должен огласить суть обвинения актеру, после этого защита Ефремов и сам актер должны высказать отношение к озвученному обвинению.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

Михаил Ефремов стал участником резонансного ДТП в центре Москвы 8 июня. Его автомобиль на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже погиб в больнице. Сам Ефремов, как показала экспертиза, в момент аварии находился под действием алкоголя и наркотиков. Автомобиль актера был исправен.

Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.